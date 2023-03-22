Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ЦИК Чурова

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Глава государства направит телеграмму родным и близким покойного.

Президент РФ Владимир Путин соболезнует семье экс-главы ЦИК Владимира Чурова в связи с его смертью. Об этом рассказал пресс-сектерарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, прискорбная новость о кончине Чурова. Президент глубоко соболезнует», — прокомментировал он.

Песков добавил, что Путин в ближайшее время направит родным и близким Чурова телеграмму.

Сообщение о смерти бывшего главы Центризбиркома появилось 22 марта. Стало известно, что Владимир Чуров скончался в больнице после перенесенной операции. Неделей ранее у государственного деятеля случился обширный инфаркт. 17 марта Чурову исполнилось 70 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров.