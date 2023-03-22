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Вашингтон видел особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления.

На Украине под видом американских биолабораторий работали объекты НАТО. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.

«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», — приводит ее слова пресс-служба Госдумы.

Яровая отметила, что для создания военных баз на территории суверенного государства необходимы весомые основания. В случае с НАТО, Альянсу удалось придумать лазейку, чтобы действовать в обход международных правил.

По словам спикера, не только Пентагон и американские спецслужбы занимаются освоением стран в военно-биологическом плане, но и подконтрольные Западу влиятельные организации. Яровая добавила, что США были созданы порядка 400 лабораторий «двойного назначения», с помощью которых Штатам удается управлять эпидемиями. Сотрудники на местности осуществляют свою работу для испытаний и поиска области возможного применения биоагентов, объяснила Яровая.

Сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий в заключение заявила, что Вашингтон всегда был заинтересован в создании различных структур на территории Украины в силу своих особых геополитических целей.

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