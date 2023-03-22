Киев начал запугивать жителей Севастополя после неудачной атаки дронов

Алексей Хитров 196

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об информационной атаке на город

Киев начал запугивать жителей Севастополя после неудачной атаки дронов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Власти призвали горожан не верить фейковым вбросам и не поддаваться панике.

Украинские боевики после сорванной российскими средствами ПВО атаки дронов на Севастополь предприняли попытки запугать его жителей с помощью панических радиосообщений. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось „перемога“ в реальности, ну хоть людей запугаем», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Развозжаев опубликовал запись фейкового сообщения, которое передает в эфир украинская сторона.

Фото, видео:  www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / razvozhaev; 5-tv.ru

«Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы», — говорится в сообщении.

Развожаев призвал севастопольцев не верить подобным лживым вбросам и предупредил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно. В первую очередь — по уличным системам оповещения, которые невозможно взломать в силу того, что они передают не цифровой, а аналоговый сигнал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранним утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя.

Новости партнеров

Новости СМИ2