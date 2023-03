Заложник Белого дома: Байден проговорился, что ему страшно в Вашингтоне

Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии в Белом доме решил процитировать поэта Ричарда Бланко, однако снова запутался в словах и опозорился. Свое поведение американский лидер объяснил тем, что ему страшно находится в резиденции в Вашингтоне.

«Извините, давайте я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден.

В Белом доме собрались лауреаты медалей за достижения в области гуманитарных наук и искусств, однако награждение пошло не по плану. Не ясно, забыл ли свою речь президент Америки или принял неудачную попытку самодеятельности, но его заявление вызвало у толпы смех.

