Певец The Weeknd попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист

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Знаменитость недавно смог добиться достижения легендарного певца Майкла Джексона.

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) установил новый рекорд — первый исполнитель, который смог достичь 100 миллионов слушателей на популярной музыкальной платформе. При этом одна из его песен стала самой известной за весь период существования этой площадки. Сегодня ее послушали около 3,5 миллиарда человек.

Как сообщает издание Billboard, вокалист стал не только самым известным на музыкальном сервисе, но и во всем мире. Теперь его официально внесли в книгу рекордов Гиннесса как самого популярного артиста.

Ранее стало известно, что The Weeknd смог добиться рекорда легендарного певца Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100. У обеих знаменитостей насчитывается по семь хитов, которые оказывались на первых строчках чарта. Всего существует только два артиста с таким результатом.

Стоит отметить, что большое количество прослушиваний музыканта повлияло на выпуск его концерта со стадиона SoFi на популярной телевизионной площадке. Также должен выйти музыкальный альбом, а в комплекте с ним записанное выступление Тесфайе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что The Weeknd сорвал концерт из-за отсутствия голоса.