Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Трехдневный визит лидера Китая в Россию завершился.

Самолеты с председателем КНР Си Цзиньпина и китайской делегации вылетели из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что лидера Китая провожал почетный караул, который исполнил гимны КНР и РФ. Делегация вылетела на двух самолетах.

До этого сообщалось об окончании трехдневного визита Си Цзиньпина в Россию. Он прибыл в Москву 20 марта по личному приглашению президента РФ Владимира Путина. Накануне прошли официальные переговоры сторон в узком и расширенном составе.

Россия стала первой страной, которую председатель КНР посетил после своего переизбрания. По итогам его визита российская и китайская стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин в ходе трехдневного визита китайского лидера в Москву.