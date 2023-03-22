Валерий Юрин из «На-На» сделал уколы в лицо и бросил пить ради 20-летней невесты

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый вокалист нашел свое счастье, правда, далеко не все поддерживают этот союз.

У бывшего участника группы «На-На» Валерия Юрина началась новая глава жизни. Еще в 90-х он был необузданной фантазией миллионов поклонниц, а теперь мужчина сам встретил свою мечту. Все это благодаря новой избраннице исполнителя — петербурженки Кристине. Она заставила вокалиста смотреть на жизнь по-другому.

Правда, идиллию между парой портит мама возлюбленной. Она всячески критикует дочь за непростой выбор, потому что певец старше суженной на 36 лет. Сам артист никак не может найти общий язык с родительницей Кристины. Он чувствует, что «влюбился по уши в девчонку», поэтому не хочет потерять любовь.

Как сообщает издание KP.RU, сначала Юрин скрывал подробности личной жизни. Даже сын исполнителя не знал о счастье отца. Наследник певца, кстати, на девять лет старше новой пассии папы.

«Я, знаете, поначалу как рассуждал — счастье любит тишину. Я бы и дальше молчал, если бы не будущая теща, которая так и норовит нас разлучить. <…> Вот я и решил, что мне скрывать больше нечего, на весь мир говорю о своих чувствах и серьезных намерениях», — заявил экс-солист группы «На-На» в беседе с изданием.

Он отметил, что познакомился с 20-летней возлюбленной в соцсетях. Девушка первая проявила инициативу и написала артисту. Сначала диалоги были простыми — о творчестве и музыке. Потом певец стал беседовать с новой приятельницей каждый день, она очень запала ему в душу. В какой-то момент мужчина позвал ее к себе в город и даже купил билет. Когда Юрин увидел Кристину, то влюбился с первого взгляда. Перед ним предстала чарующая брюнетка модельной внешности.

Знакомство с молодой девушкой повлияло не только на моральное состояние знаменитости, но и на его внешность. Исполнитель решил всерьез заняться собой и избавиться от сильных отеков на лице.

«Оказалось, у меня проблемы были с лимфотоком — пошел к крутому косметологу и привел себя в порядок. Без скальпеля одними уколами омолодился, опять скулы появились, на лбу ни одной морщинки. Выгляжу и чувствую себя на 25, ну максимум на 30», — похвалился вокалист.

Сама Кристина тоже без ума от нового мужчины. Как отмечается в издании, девушка души ни чает во взрослом партнере. У избранников много общего, они счастливы и любят друг друга. Недавно Юрин сделал предложение петербурженке, красавица с радостью приняла его. Правда, свадебная тема пока не раскрыта, ведь мама Кристины на дух не переносит будущего зятя.

«Когда дочка мне рассказала о своем женихе, я была шокирована. Шок и боль — это то, что я до сих пор испытываю. Конечно, я не такой судьбы желаю своей единственной дочке», — заявила родительница невесты певца.

Большая разница в возрасте напрягает женщину, однако категоричный отказ от Юрина обусловлен не только этим. Мама девушки знает о прошлом артиста и боится, что он снова пристраститься к алкоголю.

Сам же исполнитель уверен, что никогда не вернется к старому образу жизни. Вокалист закодировался по импортным технологиям и уже год не употребляет алкоголь. Он уверен, что этого хватит на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что продюсер хочет наказать экс-участника группы «На-На».