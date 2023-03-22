Новую схему мошенничества при импорте автомобилей вскрыли во Владивостоке

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Покупатели ждут и ждут машину, но так и не получают ее. Тем временем продавец просит подписать допсоглашения и показывает якобы перемещение авто.

Во Владивостоке раскрыли новую схему мошенничества при импорте автомобилей. Вот только органы не спешат помогать обманутым покупателям, говорят: «Идите в суд и решайте в гражданско-правовом поле». Какие шансы на победу у тех, кто остался и без денег, и без машины, выяснял корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Угрозы, ругань и практически стенка на стенку. С одной стороны — собственники машин, с другой — представители транспортной компании, которые пообещали перегнать новенькие авто в разные города страны. Заказы транспортники принимают регулярно, но машины никуда не едут, а копятся на стоянке.

Через проходную пострадавших не пускает охрана, мотивируя это тем, что здесь закрытая частная территория. И, похоже, никого не волнует, что на этой закрытой территории фактически прячут чужое имущество.

Максим решил сделать подарок супруге на день рождения. Еще в прошлом году купил подержанную корейскую иномарку. Трейдер заключил договор с ИП «Дудкин» на транспортировку машины. Подарок супруга так и не получила.

«Он набирает машины, заключает договора потом, когда люди начинают уже терять терпение, он им возвращает машины, удерживая аванс. Все просто — схема банальная. При этом из 150-200 машин, что он набрал, он пять-шесть доставил на попутках, чтобы махать ими как флагом, что я свои обязательства выполняю. Но когда вскрылся масштаб бедствия, это не десятки, это уже сотни машин», — поделился потерпевший.

Перевозчик рассказывал Максиму, что его машина едет. Но почему-то регулярно сбрасывал геометки автовоза. И все время переносил даты доставки, а после и вовсе перестал выходить на связь. Нашлась иномарка во Владивостоке на этой стоянке. Ее обнаружили такие же клиенты автоперевозчика, которые не дождавшись своих машин объединились и провели целое расследование.

«С клиентов были взяты предоплаты, кто-то платил 50% от стоимости перевозки, кто-то платил полную стоимость и по договору деньги не возвращаются, то есть договор очень хитро написан, он даже у нас есть, они как-то по ошибке переслали договор не клиенту, а переслали нам», — рассказала логист компании-трейдера Юлия Титова.

Юля работает логистом в трейдинговой компании. ИП «Дудкин» должен был перевезти два десятка машин ее клиентов. И когда эти машины не пришли, она лично бросилась на поиски. Авто нашлись на одной из стоянок во Владивостоке, их попытались забрать и вернуть клиентам. Но перевозчик вдруг начал транспортировать чужие машины в другой приморский город.

Как в шпионском фильме владельцы стали отслеживать перемещения автовозов ИП «Дудкин». Нашли новую стоянку и пришли уже с полицией, только тогда удалось забрать два десятка машин, но здесь их сотни.

Клиенты Дудкина уже организовали группу в соцсетях, куда сбрасывают видео и фото вот таких конфликтов с перевозчиком. Там увидел свою машину и Иван из Ростова-на-Дону. Ему рассказывали, что машина вот-вот приедет, а она даже не начинала путешествие к владельцу.

«Я естественно стал искать людей, которые с этим ИП „Дудкин“ поехали — там оказалось порядка 30 человек, те, кто не получил машины. Некоторые получили — это человек пять из всех, кто мне известен. И, по средствам открытых источников, стало известно, что скорее всего ИП „Дудкин“ — это на самом деле не Василий Владимирович, как указано в договоре, а это бывшие Колтовичи, с которыми была подобная история», — рассказал еще один потерпевший.

Скандал вокруг ИП «Колтович» с нынешним, как под копирку, те же не исполненные обязательства по доставке машин с клиентами по всей России. Вернуть свое имущество покупатели не могли многие месяцы. Проблему удалось решить только в прошлом году. Возмущенные клиенты выяснили, что создатели двух ИП с такой похожей историей — родственники. Очевидно, компания поменяла название, а принципы работы остались те же. Сейчас, как и в прошлый раз, ИП «Дудкин» рассылает всем пострадавшим дополнение к соглашению. Суть — авто мы вам доставим потом, а за задержку скидка 10%.

«Органы скажут, что у вас нет состава преступления, нет мошенничества, потому что деньги у вас взяли, но никто никуда не пропал. Есть механизмы — идите в суд и решайте в гражданско-правовом поле», — прокомментировал ситуацию адвокат Петр Арешев.

Создатели скандальной компании прекрасно знают, что проиграют в суде, и, видимо, надеются, что до него многие автовладельцы просто не дойдут. Сейчас главная задача предпринимателей, чтобы как можно больше людей подписали допсоглашение. Тогда против перевозчиков не удастся завести дело о мошенничестве. И можно будет и дальше брать залог за доставку, не выполнять договор и с боем возвращать владельцам их же автомобили.