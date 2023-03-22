«Мы революционеры»: 850 человек задержаны на второй неделе протестов во Франции

Порядка 850 человек задержаны на второй неделе протестов во Франции

Фото, видео: REUTERS / Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Французы не собираются отступать и планируют выходить на улицы до последнего. Почему молчат власти и, в частности, Эммануэль Макрон?

Порядка 850 человек задержаны в Париже. Во Франции пошла вторая неделя протестов из-за пенсионной реформы, но власти и не думают отступать. Пока интернет заваливают видео с избиением манифестантов, в самой столице буквально нечем дышать — горит накопленный за две недели коммунальной забастовки мусор. Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза — об аромате французского протеста.

Пламя протестов продолжает буквально испепелять французскую столицу. Горят мусорные баки, мопеды, манифестанты забрасывают полицейских дымовыми шашками. В ответ стражи порядка применяют спецсредства.

Пошла вторая неделя яростных протестов. Французы возмущены пенсионной реформой и тем, что власти, похоже, решили провести ее любой ценой. Полиция жестоко разгоняет митингующих. Представителей прессы раньше старались не трогать, но сегодня под горячую руку попал наш оператор.

И это только за один вечер. С прошлого четверга, 16 марта, под стражей в полицейских участках оказались около 850 человек. Но протестующие и не думают отступать. Манифестанты скандируют: «Мы здесь, мы будем биться до конца». Полиция полностью оцепила площадь республики. Горит такое количество мусора, что дымом заволокло весь центр французской столицы. На улицах буквально нечем дышать. Митингующие надевают респираторы, маски, закрываются шарфами, но не уходят и продолжают скандировать: «Мы революционеры».

Протесты в Лионе, Ренне, факельное шествие в Гренобле. Но власти Франции как будто не слышат собственный народ.

«Нас не слушают и не хотят понимать ни в какую. Но мы не отступим и будем пытаться и дальше добиться пересмотра закона о пенсионной реформе», — заявил один из протестующих.

Даже в песне требуют Эммануэля Макрона убираться со своего поста. Но инициатор законопроекта о повышении пенсионного возраста молчит — публичной реакции на протесты от президента до сих пор не последовало.

«Вместо того, чтобы бросать бочки с бензином в огонь, президенту Республики лучше попытаться выслушать людей», — отметил депутат Национального собрания Франции Мануэль Бомпар.

Нынешнего французского президента митингующие сравнивают с обезглавленным Людовиком XVI. В соцсетях появился якобы макет следующего выпуска скандального издания «Шарли Эбдо» с картинкой отсеченной гильотиной головой Макрона и подписью: «Сможет ли он поправиться?» А Париж тем временем все глубже погружается в свое средневековое прошлое — самый красивый город Европы утопает в мусоре, по улицам бегают крысы. И исправлять ситуацию коммунальщики не собираются — они и сами в рядах протестующих.