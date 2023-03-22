В районе Макеевки пенсионерка пострадала от обстрела ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

По предварительным данным, удар украинские военные нанесли из системы HIMARS.

Пенсионерка пострадала в результате обстрела ВСУ поселка Ханженково на окраине Макеевки. Предположительно, удар нанесли из установки HIMARS. Снаряд упал недалеко от местной нефтебазы. Она, в отличии от жилых домов, не пострадала.

На месте прилета образовалась воронка пять метров в глубину. Близлежащие к ней дома оказались полностью разрушены. Ударная волна была настолько мощной, что на трех соседних улицах в строениях повыбивало окна и даже двери. Кроме того, поселок оказался обесточен.

Накануне, 21 марта, ВСУ также выпустили 30 ракет из систем залпового огня «Град» по Донецку.