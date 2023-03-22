Очередной конфуз: Байден не смог прочесть короткое стихотворение без ошибок

Джо Байден не смог прочитать стих и признался, что ему страшно находиться в Белом доме

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Лидеру США в этом году исполнится 81 год. Многие американцы уже давно требуют, чтобы он оставил пост главы государства и отправился на заслуженный отдых.

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз политик два раза пытался прочесть стихотворение с телесуфлера, но попытки оказались тщетны.

Все произошло во время мероприятия в честь 12 лауреатов Национальной гуманитарной премии в Белом доме, сообщила газета The Washington Times. Байден решил прочесть стих одного из победителей — Ричарда Бланко.

«И всегда одна луна, как тихий барабан, стучащий по каждой крыше и по каждому окну в… в… каждом округе… стране. Позвольте мне начать все сначала. Я уже начинаю так пугаться вашего присутствия здесь», — сказал Байден, запнувшись.

Сначала американский лидер решил не останавливаться и попробовать вновь рассказать стих. Но и тут снова споткнулся на том же месте. Выбирая между двумя словами, Байден выбрал округ и завершил строфу.

Действующему президенту США 80 лет. На многое из странного поведения американцы уже стараются не обращать внимание. Но все же порой их поражает то, что говорит политик. Так, год назад в очередном высказывании о текущей международной ситуации американский лидер обвинил российского президента Владимира Путина во вторжении… в Россию. До этого Байден перепутал Украину с Ираном, заявив, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байдена «подвел» микрофон во время выступления.