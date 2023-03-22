Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному сроку

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Расследование длилось почти пять лет.

Суд приговорил к пожизненному заключению троих мужчин, убивших рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой — Прим. ред.). Остаток своих дней проведут за решеткой Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом, сообщила газета The Guardian.

Трагедия произошла 19 июня 2018 года. В тот день обвиняемые напали на рэпера, когда он находился в своей машине, и стали требовать деньги. Один из них выстрелил в него из пистолета. Музыкант был доставлен в больницу, врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Как напомнило издание, Боутрайт незадолго до ареста был задержан по делу о распространении наркотиков, а Уильямс до трагедии мог быть замешан как минимум в 11 преступлениях — от хранения запрещенных веществ до вооруженного нападения и автоугона.

При этом, помимо трех обвиняемых, в прошлом году свою вину признавал Роберт Аллен — четвертый подозреваемый. Он заявлял, что отговаривал остальных участников ограбления от этого преступления.

Тело XXXTentacion похоронили в мавзолее, расположенном во Флориде. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства рэпера Hollywood Play.