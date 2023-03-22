Профессор Карнеев упал в обморок в прямом эфире российского ТВ
Мадлена Гришина 10 077
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Другие эксперты вместе с телеведущим быстро сориентировались и оказали ему первую помощь.
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок прямо во время прямого эфира в одной из популярных программ на федеральном канале.
Инцидент произошел на последних минутах эфира во время обсуждения США. Когда профессора резко рухнул на пол, остальные гости программы и сам ведущий сразу же оказали ему первую помощь и вызвали врачей.
«Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» — сказал журналист Карнееву.
Известно, что сейчас с ним все в порядке, после осмотра врачей он отправился домой.
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