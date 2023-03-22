«Даже не знаю ее точного размера»: Александр Збруев о своей пенсии

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В конце марта артисту исполнится 85 лет. Несмотря на возраст, он продолжает активно работать.

Народный артист РСФСР Александр Збруев честно рассказал о размере своей пенсии. Оказалось, что точную сумму он не знает, поскольку за денежными переводами на банковскую карту не следит. Да и ему самому она не столь важна. Ведь, несмотря на солидный возраст, актер продолжает трудиться и пенсия не единственный его доход.

«Я ведь работаю. Думаю, для тех, кто не работает, размер их пенсии очень-очень важен, они знают его точно», — отметил Збруев в беседе с Teleprogramma.pro.

Александр Збруев был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, который был переименован в «Ленком» в 1990 году, сразу после выхода из Щукинского театрального училища. Артист играл в спектаклях «Двадцать лет спустя», «До свидания, мальчики», «104 страницы про любовь», «Оптимистическая трагедия», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев» и других. Как отмечается на сайте театра, сейчас он задействован в постановках «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Широкий зритель также знает Збруева по ролям в кинолентах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», сериале «Батальоны просят огня» и многих других.

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