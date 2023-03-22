Призвали к ответу: в Мексике напомнили США о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Президент страны Обрадор обрушился с критикой на Вашингтон и призвал власти соседней страны подумать над его словами.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил США о подрыве «Северных потоков» в 2022 году в ответ на возмутивший его доклад Госдепартамента страны о правах человека.

В докладе Вашингтон сообщил об убийствах, жестоком и унизительном обращении, похищениях и пытках, совершенных полицейскими, военными и другими госслужащими в Мексике. Там же было сказано и о суровых условиях пребывания в тюрьмах страны.

«Они врут, это чистое политиканство. Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу? Они считают себя мировым правительством и видят только соринку в чужом глазу, а не бревно в своем», — Сказал Обрадор. Его процитировало издание Notimérica.

По мнению президента Мексики, эту критику Вашингтону следует воспринимать в дружеском ключе. Он подчеркнул, что она высказана с расчетом на то, что США наконец перестанут видеть себя в качестве мирового лидера.

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