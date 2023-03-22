Мария Захарова уличила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам

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Официальный представитель МИД РФ указала, что представители российской власти на брифингах отвечают на все вопросы представителей СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Белый дом в пренебрежительном отношении к журналистам. Свою позицию она высказала после того, как один из представителей американских СМИ возмутился тому, что ему уже на протяжении семи месяцев не дают право задать вопрос властям США.

Инцидент разгорелся во время брифинга в администрации американского лидера Джо Байдена в понедельник, 20 марта. Тогда журналист издания Today News Africa Саймон Атеба пытался задать вопрос официальному представителю Белого дома Карин Жан-Пьер. Но та вместо права голоса пыталась отчитать представителя прессы, рассказывая ему, что можно и что нельзя делать и говорить. Журналист возмутился такому поведению и заявил, что политик нарушает Конституцию страны о свободе слова и СМИ.

«Это неправильно! Мы же не в Китае и не в России находимся. А в США, Белом доме. Семь месяцев уже…», — указал он.

«Вашингтон действительно не Китай и не Россия — мы в отличие от Белого дома и Госдепа не занимаемся сегрегацией журналистов и даем возможность задать вопрос всем», — прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратилась к Атебе и предложила ему задать все интересующие его вопросы представителям российской власти, раз в родной стране ему в этом отказывают.

«На наших брифингах мы отвечаем на все вопросы. Скажу больше: пока мы не ответим на все вопросы, брифинги не заканчиваются», — отметила Захарова.

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