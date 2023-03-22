Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Новой Москве

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Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают жильцов дома.

Пожар в Новой Москве унес жизни четырех человек. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в двухквартирном деревянном доме в поселении Вороновское. Среди погибших два ребенка.

Пожар возник в ночь на 22 марта. Его площадь составила 80 квадратных метров. Жильцам соседней квартиры удалось вовремя покинуть дом самостоятельно.

Известно, что возгорание уже ликвидировано. В столичном СК РФ сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Сейчас на месте инцидента работают профильные специалисты. Следователи и криминалисты осматривают сгоревшую квартиру, опрашивают очевидцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму.