Блогер-сыроед Лютый обвинил супругу в смерти общего ребенка от истощения

Фото: Instagram* / yarilo_drug

Сам отец погибшего ребенка не признает своей вины в произошедшем.

Задержанный полицией блогер-сыроед из Санкт-Петербурга Максим Лютый обвинил супругу в смерти их новорожденного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лютого задержали после того, как стало известно о смерти его новорожденного сына от истощения в Сочи. Ребенок умер 14 марта, а до этого, по словам блогера, болел несколько дней. 8 марта у мальчика начались хрипы, он стал задыхаться и по дороге в больницу скончался.

Позднее следствие установило, что ребенок родился 11 февраля в домашних условиях, не был зарегистрирован в органах ЗАГС и ни разу не осматривался врачами.

О самом блогере известно то, что он увлекается сыроедением, практикует обливание холодной водой и отрицает любую медицинскую помощь, в том числе лекарства.

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По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать погибшего ребенка находится под домашним арестом, самого блогера на два месяца заключили под стражу по подозрению в истязании и убийстве сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-сыроед Максим Лютый отказался признавать вину в смерти месячного сына.



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