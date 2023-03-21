Шойгу не стал давать прогноз о сроках завершения СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава Минобороны отметил, что любой вооруженный конфликт заканчиваемся миром.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал давать прогноз о сроках завершения спецоперации (СВО) по защите мирного населения Донбасса.

При этом глава российского оборонного ведомства напомнил журналистам, что любая война заканчивается миром.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле заявил, что предложенный Пекином план может стать основой мирного урегулирования конфликта на Украине.

Глава государства уточнил, что приступать к мирным переговорам можно будет после того, как к ним будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны не наблюдается, отметил Путин.

В свою очередь лидер Китая в авторской статье для российских СМИ заявил, что украинский кризис разрешится только при соблюдении целей и принципов Устава ООН, в числе которых уважение к озабоченностям всех государств в области безопасности, направленность на мирное урегулирование и обеспечение стабильности глобальных цепочек производства и поставок.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению политолога Сергея Ознобищева, Китай дальше других посредников продвинул идею переговоров России и Украины.