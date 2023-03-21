В ООН обеспокоены возможной передачей Киеву снарядов с обедненным ураном

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В организации прокомментировали заявление минобороны Великобритании о поставках Украине радиоактивных боеприпасов.

В ООН обеспокоены любым использованием обедненного урана. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя планы Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Вы видели, что мы выражали обеспокоенность годами по поводу любого использования обедненного урана, принимая во внимание последствия такого применения. И это касается любого, кто поставляет такие вооружения», — подчеркнул Хак.

О планах передать Украине снаряды с обедненным ураном вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2 ранее заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

На это заявление уже отреагировали в России. Так, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать в том случае, если Украине будут переданы британские боеприпасы с ядерным компонентом.

Об ответе на возможные поставки радиоактивных боеприпасов заявил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Великобритания своими заявлениями о намерении передать Украине снаряды с обедненным ураном перешагнула еще одну ступеньку, и их остается все меньше и меньше.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru напомнил, что снарядами с обедненным ураном американцы обстреливали Югославию в 1999 году. С тех пор Сербия и другие страны бывшей Югославии борются с последствиями этих обстрелов в виде массовых онкологических заболеваний среди населения.