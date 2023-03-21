Эксперты назвали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard

РБК: снаряды с обедненным ураном для Украины высокотоксичны, но не так радиоактивны

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Боеприпасы с ядерным компонентом пообещала поставить киевскому режиму Великобритания.

Снаряды с обедненным ураном высокотоксичны, но не так радиоактивны, как «грязная бомба». Об этом пишет РБК, ссылаясь на мнение экспертов.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что подобные боеприпасы применяются в армии США. В частности, бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана изготавливают для танков Abrams.

По словам Кашина, применение таких боеприпасов можно считать шагом к эскалации. В свое время учебные стрельбы подобными снарядами на Окинаве вызвали протесты местного населения из-за экологического ущерба. Кроме того, американские ветераны жаловались на проблемы со здоровьем от обращения с такими боеприпасами.

Эксперт отмечает, что обедненный уран повышает убойную силу бронебойного снаряда, и позволяет с большей вероятностью пробивать броню современных танков.

В свою очередь независимый эксперт Александр Храмчихин говорит, что сравнивать снаряд с обедненным ураном с «грязной бомбой» некорректно, так как, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, снаряд имеет низкую радиоактивность. И то, и другое крайне вредно, но по-разному, поясняет эксперт.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Кошкин отмечает, что обедненный уран опасен сам по себе: даже если снаряд не пробивает броню, то угрозу для экипажа представляет урановая пыль.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила о планах передачи Украине вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2 бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, использование украинскими боевиками боеприпасов с обедненным ураном приведет к радиоактивному заражению территории Украины и массовым онкологическим заболеваниям среди населения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ Владимир Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном.