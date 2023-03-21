«Позитива нет»: изменилось ли состояние Романа Костомарова

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С теми проблемами, с которыми сейчас столкнулся спортсмен, бороться крайне тяжело.

Пока позитива в лечении фигуриста Романа Костомарова нет. Об этом изданию Sport24 сообщает доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

По его словам, на данный момент практически все органы спортсмена испытывает серьезные проблемы и поражены.

«У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива», — говорит эксперт.

Он также добавил, что полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. По мнению медика, с такими проблемами очень тяжело бороться.

Проблемы со здоровьем у Костомарова начались в январе. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Болезнь начала развиваться быстро — врачам пришлось подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Также из-за возникшего некроза медикам пришлось ампутировать спортсмену стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой. А позже и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата.