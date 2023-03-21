Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В британском минобороны заявили о намерении передать украинской армии вместе с танками Challenger 2 радиоактивные боеприпасы. Как на это ответит Россия?

Россия будет вынуждена реагировать в том случае, если Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что имеет в виду оружие с ядерным компонентом, которое «коллективный Запад» начинает применять на Украине.

Ранее в этот день заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о планах передачи Украине вместе с эскадроном боевых танков Challenger 2 бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран.

Военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии 5-tv.ru подчеркнул, что использование боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать украинским боевикам, приведет к радиоактивному заражению территории Украины и массовым онкологическим заболеваниям среди населения.