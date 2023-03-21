Шойгу о поставках Украине снарядов с обедненным ураном: «Пройдена еще одна ступенька»
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Чем Россия может ответить на очередной этап накачки Украины оружием со стороны «коллективного Запада».
Великобритания своими заявлениями о планах поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном прошла еще одну ступеньку, их остается все меньше и меньше. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналистам на брифинге.
По его словам, существует важное исследование, которое доказывает, что такие боеприпасы серьезно могут навредить здоровью человека.
«Это подвигает нас к серьезным раздумьям по поводу дальнейшего хода событий, чем мы можем ответить», — сказал Шойгу.
О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Сроки поставок Украине таких боеприпасов.
Напомним, что на Украине уже применяли химические боеприпасы. В начале марта 2023 года в ДНР говорили об очередном их использовании со стороны националистов Незалежной на артемовском и донецком направлениях. Также до этого появлялась информация, что ВСУ использовали неизвестное отравляющее вещество под Угледаром. Химикаты боевики сбросили с беспилотника.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что именно Лавров заявил о потере Лондоном ориентиров.