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Музыкальный критик считает, что некоторых артистов пора давно «поставить на место».

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал артистов за излишнюю болтливость по поводу ситуации в стране. По его мнению, звезды в этом совсем не разбираются, потому и рта открывать не стоит.

«Артисты стали много болтать лишнего! Был такой плакат „Не болтай“ в годы войны. Сегодня это должны делать артисты. Они сегодня болтают много лишнего, ничего не зная о ситуации в стране. Артисты — малообразованные», — сказал знаменитость в интервью изданию «Аргументы недели».

Он уверен, некоторые из знаменитостей тянут по уровню образования на третий класс. А вместе с этим — никакой культуры и воспитания.

«Если какая-то артистка считает, что к ней пришли на концерт, то она может говорить все что угодно! Черта с два! Должна быть колоссальная ответственность за то, что ты говоришь со сцены», — добавил он.

Музыкальный критик не сомневается, что известный человек в первую очередь обязан быть требовательным к себе, а не использовать популярность как индульгенцию от всех грехов.

«Их давно пора поставить на место, а именно тех, кто болтает», — заключил Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как Сергей Соседов похвастался своей уникальностью.