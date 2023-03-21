Экс-советник Пентагона задал Байдену неудобный вопрос о выходе США из конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / White House

Киевский режим совершает много ошибок на театре военных действий, однако Вашингтон продолжает пропагандировать идею о победе Незалежной.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что главный вопрос, над которым стоит задуматься президенту США Джо Байдену — как выйти из украинского кризиса, на фоне плачевного положения ВСУ. Своим мнением полковник поделился в интервью одному из YouTube каналов.

По словам Макгрегора, сценарий конфликта на Украине идет не по загаданному в Вашингтоне. Ситуация выходит из-под контроля, и американский президент вместе с его советниками должны прекрасно понимать обстановку дел.

«Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?» — задался вопросом бывший советник Пентагона.

Макгрегор отметил, что армия Украины находится в критической положении, и боевики киевского режима вряд ли смогут продержаться долгое время. В такое состояние солдат ввели многие ошибки Киева, которые фактически обрекли страну на смерть, подчеркнул он.

Экс-советник Пентагона назвал вздором поддержку Вашингтоном версии о победе Украины в ходе СВО. По его словам, в США продолжают делать вид, будто Киев совершает правильные действия и идет к успеху. Однако единственный способ закрыть вопрос украинского кризиса — это переговоры с Россией, считает Макгрегор. На данном же этапе, США лишь теряют все, что были намерены получить по итогам конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли попытку ВСУ скрыть реальные потери на поле боя.