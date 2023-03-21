В «Столото» рассказали о помощи в восстановлении лесов

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Ожидается, что со временем высаженные деревья поглотят большое количество углекислого газа.

За три года благодаря акциям по восстановлению лесов, в которых приняли участие сотрудники «Столото», появилось 70 тыс. новых деревьев. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

Мероприятия по высадке деревьев проводились на территориях, пострадавших от стихийных бедствий в Московской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях и Чувашии. В них участвовали и сотрудники других компаний, входящих в многопрофильный холдинг S8 Capital, а также некоммерческая организация «РусКлиматФонд».

«Восстановление лесов позволяет сохранить экологию, популяцию диких животных, компенсировать углеродный след», — отметила иректор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

По прогнозам «Столото», со временем высаженные деревья поглотят более шести тысяч тонн CO2.

Тубман подчеркнула, что компания никогда не испытывает недостатка в волонтерах.

«Это не только способ сделать свой вклад в экологию, но и отличный „зеленый“ тимбилдинг», — добавила она.

В общей сложности за три года в ходе совместных акций в рамках глобального проекта «Леса для климата» было высажено 96 тысяч деревьев: это ели, сосны, тополя, дубы, клены.

Приживаемость молодого массива в среднем составила 72%. Высадку контролируют специалисты: за саженцами, пока они не окрепнут, на протяжении пяти лет заботится лесная служба.

Стоит отметить, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.