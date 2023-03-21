Фото, видео: www.globallookpress.com / YOSHIKAZU TSUNO; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Ради встречи с Зеленским японский политик на сутки раньше завершил визит в Индию.

Срочный приезд премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев объясняется единственной причиной: необходимостью «затмить» в мировых СМИ визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал старший научный сотрудник института востоковедения РАН Андрей Грозин.

«Надо было перебить медийную повестку, продемонстрировать, что Азия на самом деле придерживается западной повестки», — пояснил он.

По мнению эксперта, японскому премьеру просто дали команду сломя голову прибыть на Украину. Ради встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским Кисида даже прервал свой визит в Индию и приехал в Киев ровно в тот день, на который в Москве назначены официальные переговоры глав России и КНР.

«От Кисиды в принципе чего-то иного ожидать достаточно сложно. Нынешний премьер Японии производит впечатление совершенно управляемого и несамостоятельного политика. Что ему сказали, то он и делает», — прокомментировал Грозин.

При этом в Киеве, подчеркивает эксперт, у японского премьера нет никаких неотложных дел. Скорее всего, в первую очередь гостя по уже сложившейся традиции свозят в город Буча, на место скандальной инсценировки «зверской расправы» российских военных над мирными жителями. Для киевского режима Буча стала «сакральным местом», куда иностранцу надо обязательно прийти со скорбным лицом, иронизирует Грозин.

Кроме того, добавил эксперт, главари киевского режима наверняка попытаются выжать из японского гостя хотя бы немного денег и оружия.

«Он, наверно, опять пообещает каких-то денег. А что еще Киев интересует? Только деньги, транши. Может, что-то из оружия подкинет, тем более сейчас Япония расширяет свою военную программу, и ожидаются большие транши в оборонную промышленность. Что-то перепадет и Киеву», — предположил Грозин.

В частности, отметил эксперт, у японцев можно «разжиться» снарядами натовского 155-миллиметрового калибра, амуницией, касками, бронежилетами и беспилотниками.

«Что-то Япония подарит, ну и деньгами, конечно, помогут. Не миллиардами, но что-то подкинут. Каждый, кто приезжает в Киев, обязательно привозит какие-то денежки. Не слишком большие, но Киеву пока хватает», — съязвил Грозин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради поездки на Украину японский премьер досрочно завершил визит в Индию, где пытался убедить своего коллегу Нарендру Моди осудить спецоперацию России по защите Донбасса. Поездка должна была завершиться 22 марта, однако Кисида вылетел из Индии ранним утром 21-го.