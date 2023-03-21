О чем могут сигнализировать проблемы с памятью у молодежи после COVID-19

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Результаты исследований ученых будут использовать при разработке специальных тестов на возможные осложнения от вируса.

Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили генетические маркеры, связанные с неврологическими проблемами при коронавирусе. Результаты исследований будут использовать при разработке специальных тестов на возможные осложнения от вируса.

По информации издания Газета.ру, участниками исследования стали 336 добровольцев от 18 до 25 лет. Все они перенесли коронавирус в легкой или в средней форме и столкнулись с неврологическими осложнениями. Среди симптомов, которые их беспокоили в течение года с момента болезни, — головные боли, проблемы с памятью, бессонница, потеря обоняния и депрессия. Так, ученые выявили четыре гена, по активности которых можно спрогнозировать соответствующие осложнения — это FURIN, NR1H2, а также SLC6A20 и FYCO1.

FURIN обеспечивает более тесное взаимодействие рецепторов клеток человека с COVID-19, а это показатель высокой восприимчивости к вирусу. В свою очередь, NR1H2 участвует в регуляции воспалительных процессов, что объясняет связь с проявлением неврологических симптомов. Последние два гена находятся в тесном взаимодействии с метаболическими процессами в нервной ткани и секрецией противовоспалительных цитокинов — отсюда и длительные последствия неврологического характера.

Выявленные данные помогут прогнозировать картину заболевания у больного и подбирать в связи с этим корректное и эффективное лечение.

«Генетические варианты, которые мы обнаружили, помогут другим исследователям неврологических последствий COVID-19 расширить свой анализ и в последующем определить механизмы и биологические процессы, приводящие к таким осложнениям», — отметил ведущий научный сотрудник Центра вычислительной биологии СПбПУ, руководитель лаборатории нейрокогнитивной геномики УУНиТ Александр Канапин.

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