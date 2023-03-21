Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

Действующего главу государства выдвинули Партия справедливости и развития и Партия националистического движения.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально зарегистрировал свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает турецкий ежедневник Habertürk.

Издание уточняет, что Партия справедливости и развития и Партия националистического движения передали в Высшую избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатуры президента Эрдогана.

В начале марта турецкая оппозиция представила соперника действующего главы государства на будущих президентских выборах. Им стал 74-летний лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

На днях также стало известно, что на выборы зарегистрировался полный тезка турецкого президента — 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий интересы молодого поколения избирателей.

В январе глава Турции объявил, что всеобщие выборы — президентские и парламентские — пройдут в стране 14 мая 2023 года вместо запланированной ранее даты 18 июня 2023 года. Президентская гонка в Турции стартовала 11 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу видит развитие отношений с Россией в случае своей победы на выборах.