«Американцы хитрят»: стоит ли Украине ждать истребители F-16

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Taylor Harrison; Личный архив Юрия Светова; Ruptly; 5-tv.ru

Единственный вопрос, где будут базироваться новые самолеты?

США все еще не отправляют свои истребители F-16 на Украину. Чего они ждут и есть ли вариант, что их все-таки отправят Владимиру Зеленскому в ближайшее время? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По его словам, сейчас Украина так яростно требует авиации, потому что в Киеве идет подготовка к наступлению. Примерно в конце марта — начале апреля. Естественно, без хорошей авиации наступление невозможно.

Светов напоминает, что Зеленскому в срочном порядке нужны новые самолеты, так как они теряют по одному-два каждый день.

«Сейчас Словакия пообещала 12 самолетов отдать, Польша — четыре, но запасы советских самолетов в этих странах не заканчиваются, а здесь нужны уже американские. Я не исключаю того, что эти поставки готовятся, просто сейчас идет оценка, а американцы немного хитрят. Они говорят, что свои не будут поставлять самолеты, но они же не возражают, что эти самолеты поставят другие страны, у которых F-16 есть», — говорит политолог.

Также он добавил, что в США боятся того, что самолеты негде базировать на Украине. То есть, они могут базироваться либо в Польше, либо в Румынии, а это уже автоматически превращает их в военные цели.

«Если же они сумеют найти варианты, как построить или использовать аэродромы в западной части Украины для базирования F-16, тогда они их перебросят. Но мы не должны питать иллюзии, если вчера говорилось, что это невозможно, то сегодня уже поставляется. Все поставят, что надо, потому что им нужны результаты — в виде контрнаступления Украины», — продолжает эксперт.

Светов считает, что решение по самолетам будет принято в ближайший месяц.

«У западных „поддерживателей“ Украины есть твердая уверенность, что сейчас паритет сил на Украине. Ни Россия не способна продвинуться вперед, ни Украина. А вот если они перегонят туда вооружение, добавят танков и победят, то уже пойдут на то, чтобы дать самолеты», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как командующий ВВС Украины пожаловался, что его лучшие пилоты гибнут в ожидании F-16.