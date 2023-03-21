Звезда «Полицейского с Рублевки» подралась с посетительницей фитнес-клуба

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Кардиотренировка знаменитости плавно перетекла в боксерский турнир за место в спортивном зале.

Актриса Сара Окс подралась с женщиной в одном из подмосковных фитнес-клубов. Известной по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «След» и «Последний мент» снова пришлось пообщаться с правоохранителями, но теперь не на съемочной площадке. Об этом сайт KP.RU сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах и показал последствия женской драки.

В материале отмечается, что в полицию обратились сразу две женщины, обвиняющие друг друга в избиении. Обе предоставили фотографии выдранных волос и справки из травмпунктов.

Сама Окс рассказала, что около года посещает фитнес-центр в Одинцово. Он нравился ей своей «камерностью» — людей там было немного и тренироваться можно было спокойно. Однако с началом весны люди будто сорвались с цепи и ринулись заниматься спортом. Таким образом, Окс не поделила велотренажер с другой посетительницей.

«Я взяла один из велотренажеров, начала подстраивать его под себя. И тут женщина начала возмущаться: „Я его под себя перестроила, что вы делаете?"» — вспоминает Окс.

Знаменитость попыталась объяснить, что тренажеры в клубе общие, но конструктивного разговора не получилось. Когда Окс отошла передохнуть и сделать глоток воды, ее оппонентка решила вытереть грязный пол ее полотенцем. Однако действия женщины были замечены актрисой, через мгновение соперницы схватили друг друга за волосы. Спортсменок пришлось растаскивать.

Друзья предупредили пострадавшую Окс, что ее противница может обратиться в полицию, поэтому та решила действовать на опережение — сняла побои и побеседовала с участковым. Пока правоохранительные органы реализуют доследственную проверку. В случае оформления протокола, участницам драки грозит до 15 суток ареста или штраф размером до 30 тысяч рублей.

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