Тело не врет: как организм подает сигналы на фоне разных жизненных событий

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Иногда сыпь на коже — это не только проблема по части медицины, а телесное предупреждение.

Понимать и оценивать события разного рода человеку помогают не только разум, чувства и логика, но еще и телесная интуиция. Иногда, к примеру, внезапная аллергия — это не просто реакция организма на факторы окружающей среды. Копать нужно глубже, в сторону психологии. О том, какие сигналы может подавать тело, почему и как их понимать, рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

В интервью изданию «Страсти» эксперт пояснила, что первым реагирует на любой дискомфорт именно человеческий организм. К примеру, у человека не все в порядке в личной жизни — токсичные отношения с партнером, которые длятся не первый год. На этом фоне рано или поздно тело начинает сопротивляться. Как результат могут появиться высыпания на коже. Так организм подает тревожный сигнал о том, что такие отношения пора прекратить.

Можно подключить в помощь антигистаминные препараты, но они будут глушить симптом и пить их, возможно, придется пожизненно. Другой вариант — открыть глаза на проблему, советует специалист. По ее словам, наладить контакт с собственным телом помогают восточные методики. Эффективны также йога, дыхательные практики и медитация.

Нейропсихолог также советует провести над собой небольшой эксперимент — попробовать сменить предпочтения. К примеру, вместо любимых и изматывающих экскурсий по музеям просто пойти в кафе. В этот момент важно понять, как реагирует на обстановку тело.

«Учитесь потихоньку прислушиваться к себе, своим ощущениям и делать то, что вы действительно хотите», — посоветовала Бибигуль Кушалиева.

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