СБУ внесла Артемия Лебедева в «черный список» за репортаж с Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Еще 2022 году российский дизайнер попал в немилость главы Украины Владимира Зеленского.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому дизайнеру Артемию Лебедеву обвинение. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, виной всему — репортаж блогера о Запорожской АЭС, куда он попал незаконно.

«Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции», — гласит сообщение СБУ, опубликованное в Telegram-канале.

Дизайнера обвиняют по статье Уголовного кодекса Украины за «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников».

Прошлым летом Артемий Лебедев ездил в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также Мариуполь, Мелитополь и на Запорожскую АЭС. По словам дизайнера, он просто хотел отправиться в экскурсию и посмотреть на исторические места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дизайнеру Лебедеву после поездки на Украину начали приходить пожелания смерти.