Нарколог оценил честность модели Беллы Хадид по поводу пяти месяцев трезвости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Знаменитость уверяет, что жизнь не теряет красок и без алкоголя. Вечеринки, друзья и любимая работа — все это никуда не делось. Но так ли честна 26-летняя манекенщица?

Одна из самых востребованных американских моделей Белла Хадид, возможно, действительно победила алкоголизм и живет счастливо все, как уверяет, пять месяцев в трезвом и ясном сознании. На этот счет своим мнением поделился с 5-tv.ru врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

«Возможно, действительно есть эйфория ЗОЖников от первых успехов, от всего этого человек радуется, делится», — предположил собеседник.

Однако, добавил он, не стоит забывать, что у 26-летней знаменитости, кроме публичной жизни, ничего нет. Счастье модели может быть лишь красивой картинкой для соцсетей. В реальности ситуация обстоит, возможно, куда хуже. Не исключено, что, отказавшись от алкоголя, девушка переключилась на другие вещества.

«Ну может она 30 секунд повеселиться, попрыгать, написать воодушевляющий пост. Это по большому счету ни о чем не говорит. Если человек пропагандирует здоровый образ жизни и стал так себя вести, то мы это и дальше увидим. А если человек нас обманывает, то вылезут аргументы, которые подтвердят, что она или переключилась на другой вид веществ, или продолжает втихаря пить и делать вид, что все хорошо», — отметил нарколог.

К слову, американская модель Белла Хадид 20 марта устроила вечеринку в Лас-Вегасе в честь пяти месяцев своей трезвости. Знаменитость показала общественности, что может быть счастливой и без алкоголя, который в свое время довел ее до эмоционального выгорания, нервных срывов, тревожности и сильной зависимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Никита Ефремов поборол алкогольную зависимость.