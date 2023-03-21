Стас Пьеха оказался под капельницей в больнице и рассказал о своем состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / wolfieha; 5-tv.ru

Знаменитый певец записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.

Российского певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за коронавируса. Он записал видео в больничной палате и рассказал о своем самочувствии.

«Вот такие вот весенние новости. Никто не умирает, слава тебе господи. Но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — высказался Стас Пьеха в личном блоге.

На кадрах видно, что артист лежит на больничной койке под капельницей. Судя по обстановке, у него отдельная палата.

В прошлом году Стас Пьеха признавался, что перенес коронавирус. Его поразил штамм «омикрон». Эту разновидность COVID-19 люди переносят не так тяжело, как прежние, но бывают неприятные последствия. В частности, певец жаловался на проблемы с суставами. Для восстановления он занимался лечебной физкультурой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха назвал безумства ради женщин чем-то не очень адекватным в его возрасте. После молодая возлюбленная 42-летнего певца показала тело в бикини на камеру.

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