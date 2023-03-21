Много-много миллионов: сколько денег зарабатывает блогер Митрошина

Фото: Instagram* / alexandramitroshina

Знаменитая «Матерь бложья» сама раскрывала свои доходы, при этом цифры всегда были разные. Так какая сумма оказывается в ее кошельке на самом деле?

Блогер Александра Митрошина стала фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма задолженности ошеломила поклонников — более 120 миллионов рублей. Примечательно, что сама знаменитость выпускала курс, в который входило обучение начинающих блогеров по легальному заработку без обмана государства.

Теперь же фанаты звезды ошарашены — как «правильная» девушка могла попасть в такую ситуацию? Также подписчиков блогера интересует еще один момент: сколько зарабатывала так называемая «Матерь бложья» (ник Митрошиной в соцсетях — Прим. ред.). Ответ на этот вопрос опубликовало издание KP.RU.

Известно, что по налоговым документам Александра была учредителем ООО «Инновационные Технологии для Блогеров». За позапрошлый год эта фирма заработала семь с половиной миллионов рублей. Правда, в этом же году знаменитость вышла из числа учредителей и стала работать как индивидуальный предприниматель (ИП).

В материале издания отмечается, что ИП не сдают бухгалтерскую отчетность, поэтому точное число доходов девушки назвать нереально. Что касается предпринимательских баз, то ее бизнес кажется абсолютно нормальным: ранее не был замешан в судебных разбирательствах, имущество не арестовывали, задолженностей перед приставами тоже не наблюдалось. Даже в частном бизнесе редко встречается настолько хорошая история.

Правда, как выяснил СК РФ, Митрошина за полтора года скрыла от бюджета 120 миллионов рублей. Если прибегнуть к грубым расчетам и рассматривать это как НДФЛ + НДС (33% от доходов — Прим. ред.), то бюджет блогера составил свыше 363 миллионов рублей.

При этом сама Александра ни раз говорила о своих заработках. Однажды девушка отметила, что получает около 100 тысяч долларов в месяц, а по тому курсу это составляло около шести миллионов рублей. Потом звезда объяснила, что ее доход равен 4-5 миллионам рублей в месяц.

Отмечается, что в прошлом году Forbes номинировал интернет-знаменитость на молодежную премию. В портфолио Митрошиной говорилось, что на личных проектах она зарабатывает 303 миллиона рублей. Любопытно, что такая сумма гораздо выше лимита для ИП по упрощенному режиму, с которых идет уменьшенный налог.

Ранее юрист Алексей Гатчин в беседе с 5-tv.ru объяснил, как блогер Митрошина могла обмануть государство.

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