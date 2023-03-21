Порядка 150 целей: как российские ЗРК сбивают дроны и самолеты над Угледаром

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Как рассказывают военнослужащие РФ, в основном они сбивают украинские «Фурии» и самолеты.

В районе Угледара российские военные сбили 150 воздушных целей, это работа только одной батареи. Бойцы зенитного ракетного дивизиона наносят мощные удары по ВСУ и уничтожают не только беспилотники, но и самолеты, чтобы они не успели собрать разведданные. Работа идет круглосуточно. Какую бойцы используют технику, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Лесная дорога, поворот на Угледар. На этих кадрах сверхсекретный маневр — расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса» экстренно меняет позицию. Маскировки много не бывает. За зенитчиками морской пехоты охотится вся разведка ВСУ.

Позиции координат нет ни на одной карте. Место дислокации зашифровано. Так ракеты «Осы» расправляются с вражескими беспилотниками. Дрон-разведчик пытался выведать координаты российской пехоты, которая закрепилась в окрестностях Угледара.

«Работаем сутками, много беспилотников корректирующих и ударных. В основном «Фурии», — рассказал старший оператор ЗРК «Оса» с позывным «Грут».

На передовой зенитно-ракетный дивизион морской пехоты Тихоокеанского флота. На счету только одной батареи — более 150 уничтоженных целей.

Расстояние сокращается с каждой секундой — враг стремительно приближается. Это кадры боевой работы другого ЗРК. «Тор» тоже специалист по беспилотникам, но сейчас на его радаре цель гораздо крупнее. Ракета выстреливает вверх, меняя угол атаки, словно зависает в воздухе и уходит в небо. Тем, кто на земле остается лишь констатировать факт.

«Сбили Су-25, летел на высоте 2000 метров со стороны Угледара», — рассказал военнослужащий РФ с позывным «Козак».

А это «круговой поиск воздушных целей», что называется, на глаз. Военнослужащие держат периметр на прицеле «Иглы» — переносного зенитно-ракетного комплекса. Это ПВО ближнего радиуса, но от этого не менее грозное.

Бойцы всматриваются в небо над Угледаром. Противник активизировался. Наблюдатели как чувствовали. На горизонте вражеский дрон.

«Сбили „Фурию“ близко к передку, сквозь ветки ее обнаружили. Открыли огонь. Сбили, даже связь лучше стала», — прокомментировал военнослужащий РФ с позывным «БТР».

Свежие данные радиоперехвата. Противник готовит новые воздушные диверсии. Впрочем, российские расчеты ПВО на шаг впереди. Готовы уничтожить любую угрозу, чтобы обеспечить наземным группам безопасный путь до угледарского гарнизона.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.