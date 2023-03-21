«Маразм»: почему нищающая Финляндия накачивает оружием Украину и закупает газ у России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Финская пресса с удивлением узнала, что страна не может обойтись без российских углеводородов. Это вселило страх в политиков, которые превратили Хельсинки в крупнейшего поставщика вооружений Киеву.

Политическое руководство Финляндии довело страну до маразма, при котором она поставляет гигантские объемы оружия Украине и одновременно вынуждена закупать газ у России. На это разорительное противоречие обратил внимание финский журналист Кости Хейсканен.

«Несмотря на участие Финляндии во всем этом маразме, ей все равно необходим российский газ, чтобы поддержать экономику, которая находится в очень плачевном состоянии», — сказал журналист в комментарии для 5-tv.ru.

По его словам, в плане накачивания Украины оружием Финляндия оказалась «впереди планеты всей». Предыдущие 13 пакетов вооружений обошлись ей в 750 миллионов евро. Сейчас обсуждается 14-й пакет — еще на 160 миллионов. Это делает Хельсинки одним из крупнейших поставщиков оружия Киеву.

Тем временем финская пресса с удивлением узнала, что республика не может обойтись без поставок газа из России. Госкомпания Gasum по-прежнему продолжает закупать топливо у «Газпрома». С 2019 года она приобрела его на 730 миллионов евро. Это вселяет в финских политиков страх.

«Сейчас мы видим, что финские политики начинаются бояться, что поставки оружия и конфронтация могут перерасти в очень большую угрозу для страны», — отметил Кости Хейсканен.

По его мнению, властям не только Финляндии, но и всех стран Европы пора прислушаться к гражданам, страдающим от вызванного антироссийскими санкциями кризиса. Нужно способствовать урегулированию конфликта, а не потакать Киеву и «скалить зубы» на Россию.

Финская Gasum закупает сырье у «Газпрома» по долгосрочному договору, который продолжит действовать до 2031 года. Средний объем поставок в год составляет один миллиард кубометров. Если Финляндия прекратит закупки, Россия получит право требовать возмещения убытков.

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