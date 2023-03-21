В бастующей и терзаемой криминалом Финляндии возмутились статусу самой счастливой страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ville Vuorinen; 5-tv.ru

Полицейские признались на пресс-конференции в Хельсинки, что не могут бороться с захватившей столицу организованной преступностью. Причина продолжающихся грабежей на улицах — дыра в бюджете.

В Финляндии возмутились признанию страны самой счастливой в мире в условиях небывалого разгула преступности и постоянных забастовок. Это решение ООН вызвало негодование у финского журналиста Кости Хейсканена.

«Сейчас говорится в новостях, что Финляндия — самая счастливая страна в мире. Но тут есть непонятный момент. С одной стороны, самая счастливая страна. А с другой стороны, криминальная ситуация сильно ухудшилась и бесконечные забастовки с недовольными людьми на улицах», — прокомментировал ситуацию журналист в беседе 5-tv.ru.

Он обратил внимание, что ООН опубликовала свой «Всемирный доклад о счастье» на фоне примечательной пресс-конференции финской полиции в Хельсинки. Во время нее правоохранители признали, что столицу и другие крупные города захватила организованная преступность. При этом эффективно бороться с ней не получается из-за дыры в бюджете.

«Об этом говорили и ранее. Просто, тем кто пытался донести правду до общественности, затыкали рты. Источник проблемы заключается в этнических группах и молодежных кланах <…> Постоянно идут грабежи, вымогательства денег», — рассказал Кости Хейсканен.

По его словам, организованная преступность — не новая проблема для Европы. Все началось с Германии, затем перешло на Швецию. В Финляндии думали, что их это не коснется. Однако не обошлось.

«Сейчас общественность думает, что делать. Стали говорить, чтобы подняли сроки тюремного заключения и приступили к депортации. Но пока ничего не действует», — рассказал о настроениях журналист.

Еще крупная проблема Финляндии — протесты и забастовки. Республика столкнулась с экономическим кризисом после присоединения к антироссийским санкциям. Ощутив последствия на своих кошельках, все больше финнов призывают власти к экономии и прекращению враждебной политики по отношению к РФ.

«Мы наблюдаем, что финны сейчас не живут, а существуют. Финское правительство просто бросило многие социальные группы. Такие, как дети, пенсионеры, нуждающиеся в помощи. Их деньги кинули на поддержку Украины. Премьер-министр страны Санна Марин без конца поддерживает власть Владимира Зеленского и не видит никаких позитивных посылов Москвы и доказательств геноцида своего народа со стороны Украины», — констатировал Кости Хейсканен.

В заключение он отметил, что в IV квартале экономика Финляндии «свалилась в большую трубу». Неудивительно, что на этом фоне все больше людей сталкиваются с бедностью и встают на пусть преступности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, финская госкомпания Gasum намерена продолжать покупать газ у России. Данное решение там назвали вынужденным.