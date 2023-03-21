Стали известны имена лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры

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Глава РФ отметил наградами работу трех культурных деятелей за 2022 год.

Указом главы РФ Владимира Путина премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 года были удостоены артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Государством был отмечен вклад Сергея Полунина в развитие и популяризацию российской хореографии, Пильникова стала лауреатом благодаря своей серии скульптур, которые посвящены великим русским культурным деятелям. Заббаров получил награду за свой вклад в театральное искусство в стране за прошедший год.

Премии президента для молодых культурных деятелей вручаются с 2011 года. Талантливые кандидаты из разных творческих сфер ежегодно отбираются Советом при президента по вопросам культуры и исскуства.

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