Елизавета Лихачева назначена новым руководителем Пушкинского музея

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Марина Лошак покинула должность директора спустя 10 лет службы музею.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возглавила искусствовед Елизавета Лихачева. Приказ о ее назначении на должность руководителя музея был подписан главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На протяжении 17 лет Лихачева была музейным работником в московском Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева, возглавив его в 2017 году. После вступления Лихачевой в должность директора посещаемость Музея архитектуры выросла в четыре раза, и он встал в линейку одних из самых популярных музеев столицы и ведущих культурных центов страны.

Под руководством Елизаветы Лихачевой было организовано более 80 выставок и проектов, которые не только привлекали внимание почитателей искусства, но и позволили Музею стать центральной институцией в области истории архитектуры и знаковым культурно-общественным местом для посетителей совершенного разных возрастов.

При Лихачевой культурное учреждение продемонстрировало свои богатейшие фонды. Была расширена постоянная экспозиция, а публика смогла увидеть фрески из затопленного Троице-Макарьева монастыря в Калязине.

Главным итогом работы Елизаветы Лихачевой в музее имени Щусева стала реставрация Дома Мельникова, которая началась в 2018 году. После перехода на новую должность искусствовед продолжит консультировать и поддерживать реставрацию, продолжение которой запланировано на 2023 год.

При Елизавете Лихачевой было активировано сотрудничество с региональными институциями, подписаны договоры с культурными центрами многих регионов России от Сочи до Донецка. С 2017 года Музей Архитектуры встал на путь развития программ с особым подходом: проводились экскурсии для глухих людей, выставки для незрячих и слабовидящих ценителей искусства.

В сообщении Минкультуры отмечается, что бывший руководитель Марина Лошак оставила пост директора Пушкинского музея по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СМИ просочилась информация об отставке Лошак с поста, однако музейная работница опровергла слухи.