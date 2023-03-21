Полковник запаса раскрыл условие для удара РФ по Украине «Кинжалами» и «Цирконами»

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Новейшее оружие России может применяться для разрушительных ударов по тылу противника с очень большого расстояния.

Россия может ударить по территории Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и «Циркон» в случае угрозы своей национальной безопасности. Например, при массовом выходе немецких танков Leopard. Об этом URA.RU сообщил член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

«У нас нет задачи превосходить противника в гонке вооружений, в разработке новых каких-то видов техники. У нас задача — национальная безопасность. Мы ее достигаем достаточно успешно. Если будут нашей национальной безопасности грозить — например, массово пойдут танки Leopard — я убежден, что командование примет решение на подходе. Еще до распределения действующей части ВСУ будут уничтожаться на пунктах их перемещения, на железнодорожных станциях. Это может выполнить сегодня, и они для этого предназначены, гиперзвуковое оружие в виде „Кинжалов“ и „Цирконов“», — объяснил Юрий Чмутин.

Дальность полета российских гиперзвуковых ракет превышает тысячу километров, поэтому они могут использоваться прямо с территории России. Ракеты попадают прямо в тыл противника.

«Нет еще средств, ни у нас, ни у них, кроме гиперзвуковых и крылатых ракет, которые могли бы разрушать в тылу и в глубине инфраструктурные объекты. Такие, как теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, железнодорожные мосты, подъездные пути, личный состав, техника, логистика, пункты дислокации, управления, обучения», — перечислил полковник запаса.

В Минобороны РФ ранее сообщали о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в зоне СВО. Его использовали в числе других ракет во время «массированного удара возмездия». Он стал ответом на организованные Киевом террористические акции в Брянской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гиперзвуковые «Кинжалы» обрекли на провал идею Украины производить снаряды под землей. Подробнее об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.