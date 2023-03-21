«Еще двоих или четверых»: Гоар Аветисян заявила о желании забеременеть

Фото, видео: Telegram / Goar Avetisyan •️ Гоар Аветисян •️ Секреты; Instagram* / goar_avetisyan; 5-tv.ru

Через полгода знаменитость разменяет уже четвертый десяток, рискнет ли брюнетка рожать?

Популярная визажистка и блогер Гоар Аветисян является не только профессионалом своего дела, но и замечательной мамой. В 2020 году у девушки родился сын Гаспар, это был первый ребенок стилиста. Теперь же поклонники интересуются, хочет ли брюнетка еще одного наследника? На этот вопрос звезда ответила в личном блоге.

«Я планировала стать мамой пятерых детей, хотя бы четырех. А теперь я думаю хотя бы о еще двух. Но когда уже? Мне через полгода исполнится 30. Короче, если получится, конечно — да. Еще двоих или четверых», — призналась визажистка.

К слову, новая беременность у Аветисян возможна лишь после реабилитации. Недавно девушка сделала операцию по уменьшению груди. Сначала брюнетка тяжело отходила от наркоза, силы почти покинули ее. Потом у звезды появились проблемы — ореол вокруг соска заметно потемнел.

Неприятная неожиданность очень расстроила визажистку. Пятно появилось через четыре дня после процедуры, а спустя две недели стало походить на опасную рану. Аветисян даже попросила поклонников помолиться за ее здоровье. Однако страх оказался надуманным, когда девушка обратилась к врачу, тот успокоил ее и объяснил, что все заживет со временем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Гоар Аветисян раскрыл истинный метод похудения блогера.

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