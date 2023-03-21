Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское

Эмилия Малинина 406

ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Тема:
Украинский кризис
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Спецоперация
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Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты хотели ударить по району населенного пункта Торское.

Российские бойцы пресекли попытки украинских боевиков отбить утерянные позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук. В беседе с РИА Новости он отметил, что разведывательная группировка войск «Центр» обнаружила движение украинской пехоты и техники в направлении опорного пункта. Эти данные она передала расчету реактивных систем залпового огня «Град».

Далее последовало огневое поражение боевиков ВСУ, в результате него националисты понесли потери в живой силе и боевой бронетехнике. Также Савчук подчеркнул, что взвод БМП 67-й механизированной бригады ВСУ попытался нанести удары по району населенного пункта Торское (Краматорский район ДНР — Прим. ред.), однако попытка не удалась, ведь украинских боевиков остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и артиллерийскими ударами.

К слову, накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 190 боевиков Незалежной на донецком направлении посредством ударов авиации и огня артиллерии. В том числе ВСУ потеряли три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу «Мста-Б».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР.

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