В России могут начать наказывать за скручивание пробега автомобиля

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По мнению авторов инициативы, серьезные штрафы помогут сократить число случаев обмана при перепродаже транспорта.

В России предлагают наказывать за скрученный автопробег. Штрафы за потерянные километры могут достичь миллиона рублей.

Скручивание автопробега — один из самых популярных видов мошенничества. Но никакой ответственности любители скинуть пару десятков тысяч километров не несут. По мнению авторов инициативы, серьезные штрафы помогут сократить число случаев обмана при перепродаже транспорта.

Впрочем, независимые эксперты уверены — автодилеры так отстаивают свои коммерческие интересы на фоне санкций. Ведь предлагаемые штрафы, в первую очередь, ударят по частникам.