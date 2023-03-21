Молдавия после трехмесячного перерыва вновь стала закупать российский газ

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Известно, что Молдавия переживает газовый кризис.

Молдавская энергетическая компания «Молдавагаз» вернулась к закупкам российского газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу реки Днестр спустя три месяца после перерыва. Об этом сообщил руководитель компании Вадим Чебан.

«Газпром» в марте ежедневно обеспечивает республике поставку газа в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Как пояснил Чебан, топливо использовалось для выработки электричества, а также шло на нужды потребителей из Приднестровья. В связи с мартовским потеплением потребление голубого топлива на левом берегу реки Днестр сильно уменьшилось, в связи с чем Кишинев планирует направить часть газа на правый берег.

«АО «Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром», и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО «Энергоком» — написал в своем Telegram-канале Чебан.

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