Как российские бойцы защищают от националистов жителей левого берега Днепра

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ВСУ продолжают бить по жилым кварталам. Ежедневно их подавляют российские бойцы, защищая мирное население.

Только за 20 дней марта по Новой Каховке в Херсонской области было больше 150 снарядов. И это только по гражданским объектам. Местные власти говорят о пяти погибших и раненых. Жертв могло бы быть и больше, если бы не работа российской артиллерии и, конечно, добровольцы. Только благодаря им левый берег Днепра в относительной безопасности. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова побывала на позициях российских бойцов.

По окопу передвигаемся быстро. Рядом — Днепр. Прилететь может в любую минуту. Командир с позывным «Алабай» на фронт пришел добровольцем. Задача этого отделения — сдерживать попытки прорыва ВСУ. На лодках противник пытается форсировать Днепр. Прощупать нашу оборону.

«Лодка противника была на воде. Была команда огонь на поражение. Лодка потом просто перестала существовать на реке», — рассказал боец.

Мощные оборонительные сооружения, круглосуточное наблюдение и крупнокалиберные пулеметы, которые способны уничтожить даже воздушные цели. Наши разведчики видят все, что происходит на правом берегу. Украинские боевики маскируются под мирных жителей — передвигаются на гражданских машинах. Но и эти уловки не проходят.

Бойцов поддерживает наша артиллерия. «Гаубица Д-30» готовится к бою. Весь расчет — добровольцы.

«С каждым попаданием приближаем победу. И днем и ночью работаем», — рассказал командир орудия Сергей.

«Я с поселка, нам пришло много повесток, а мне не пришла. Я подумал, что это неправильно, не стал ждать повестку и пошел сам», — добавил наводчик Роман.

Задача артиллерии — уничтожать технику противника на правом берегу, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты. Чтобы прекратились обстрелы Каховской ГЭС, мирных городов Левобережья.

«С 1 марта по настоящий день только больше 150 попаданий по гражданским объектам. Ранено и погибло пять человек», — рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

ВСУ бьют по жилым кварталам каждый день. Разрушено здание кафе, пострадал и православный храм — в заборе огромная дыра.

«Вот только за одну ночь ВСУ выпустили по Новой Каховке 16 снарядов, один из них попал в жилой дом. С этой стороны дома тоже видно, что выбиты стекла, и во дворе вот такая воронка от снаряда» — рассказала журналист.

В городе временное затишье, а это значит, что отработала наша артиллерия. Националистам не до обстрелов — приходят в себя и подсчитывают потери, которых с каждым днем все больше.