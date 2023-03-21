Крупный пожар вспыхнул в гаражном кооперативе в Волгограде

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Пожарным удалось ликвидировать пламя еще до того, как оно успело перекинуться на машины.

Крупный пожар вспыхнул в Волгограде — полыхал гаражный кооператив. Возгорание началось в овраге неподалеку от него. По предварительной информации, неизвестные подожгли траву, с которой огонь перекинулся на строительный мусор, и уже потом на гаражи.

Очевидцы вовремя заметили огонь и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место уже через несколько минут и успели потушить пламя перед тем, как оно успело добраться до машин.