«Слышал несколько»: жители Джанкоя в Крыму рассказали о прогремевших взрывах

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Минувшим вечером жителей Джанкоя напугали громкие хлопки — российская система ПВО защищала родную землю от незваных гостей. Что рассказали о произошедшем очевидцы?

Жители Джанкоя в Крыму, где минувшим вечером сработала система противовоздушной обороны (ПВО), рассказали корреспонденту «Известий» Николаю Аксенову, что слышали тогда несколько громких взрывов.

По словам очевидцев хлопки были слышны в районе от восьми до десяти часов вечера.

«Взрывы слышал. Я не считал (сколько было хлопков. — Прим. ред.), но несколько», — рассказал местный житель Валентин.

Жительница полуострова Виктория отметила, в свою очередь, что подобные инциденты непривычны для региона.

Появились кадры с места падения обломков сбитого беспилотника в Крыму

По предположительным данным, система ПВО сбила беспилотник. Его обломки упали на гражданские объекты, включая склад сельскохпродукции и территорию школы. На складе, по словам очевидец, после этого возник небольшой пожар, который быстро ликвидировали. Здание образовательного учреждения визуально не пострадало. Также известно, что пострадал один человек.

Ранее советник главы республики Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что сбитые объекты были нацелены на гражданские здания. Они, по его данным, были снаряжены взрывчаткой и шрапнелью.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ прокомментировало инцидент с беспилотником США вблизи Крыма.